Совмин утвердил соглашение о сотрудничестве с Латвией в области авиационного поиска

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров утвердил соглашение между правительствами Беларуси и Латвии о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания гражданских воздушных судов. Соответствующее постановление №501 от 28 июня 2018 года официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Соглашение о сотрудничестве было подписано в Минске 7 февраля 2018 года.

Министерству иностранных дел поручено направить уведомление о выполнении Беларусью внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу данного соглашения.-0-