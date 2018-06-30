Совмин утвердил соглашение о сотрудничестве с Латвией в области авиационного поиска

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров утвердил соглашение между правительствами Беларуси и Латвии о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания гражданских воздушных судов. Соответствующее постановление №501 от 28 июня 2018 года официально опубликовано на
Соглашение о сотрудничестве было подписано в Минске 7 февраля 2018 года.
Министерству иностранных дел поручено направить уведомление о выполнении Беларусью внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу данного соглашения.-0-
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