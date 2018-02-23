Современная белорусская армия достойно продолжает вековые традиции Вооруженных Сил - Анатолий Лис

23 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Современная белорусская армия достойно продолжает вековые традиции Вооруженных Сил. Об этом заявил сегодня председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис, передает корреспондент БЕЛТА.

В Брестской крепости состоялся торжественный митинг, посвященный Дню защитников Отечества и 100-летию Вооруженных Сил. В мероприятии приняли участие руководители местных органов власти, депутаты, представители дипломатических миссий, общественных организаций, ветераны, военнослужащие, молодежь. Собравшиеся на площади Церемониалов возложили цветы к Вечному огню, почтили память героев, отдавших свои жизни ради мира на родной земле.

"Нынешние военнослужащие продолжают традиции чести и долга, сложившиеся за вековую историю наших Вооруженных Сил. Мы гордимся тем, что сохранили армию и уважение к защитникам Отечества. Это очень важно, потому что единством армии и народа обеспечиваются самые главные ценности - мир и стабильность в стране, возможность спокойно учиться, трудиться, создавать семьи и воспитывать детей", - подчеркнул Анатолий Лис.

По словам областного военного комиссара Евгения Зайцева, молодые воины готовы сохранять мир и покой, завоеванный дедами и прадедами. "Наша молодежь ответственно подходит к службе в армии. Парни понимают, что должны подготовить себя морально и физически, чтобы защитить семью, близких и в целом государство", - отметил он.

В воинских частях и соединениях сегодня повсеместно проходят праздничные мероприятия, чествования лучших военнослужащих. Также будут поощрены школьники, которые сохраняют традиции несения службы у Поста памяти №1. Завершатся торжества праздничным салютом, который будет произведен 30 артиллеристскими залпами в районе Брестской крепости. На следующий день брестчан приглашают посетить большой военно-спортивный праздник на площадке у Ледового дворца. В том числе будет организована выставка вооружения и техники, гости смогут угоститься солдатской кашей.-0-

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