Современное видеоэндоскопическое оборудование поступит в РНПЦ детской хирургии

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр здравоохранения Валерий Малашко посетил РНПЦ детской хирургии в рамках республиканской благотворительной акции "Наши дети", передает корреспондент БЕЛТА.
Министр вручил сладкие подарки и уделил внимание каждому пациенту, который в силу обстоятельств будет встречать Новый год в стенах центра. Это дети, которые прооперированы или ждут операции и по состоянию здоровья не могут быть выписаны. Валерий Малашко поговорил с пациентами, родителями, поинтересовался, остались ли у детей проблемы по медицинский части, чтобы по возможности оказать содействие в их решении.
В подарок центру будет передано современное видеоэндоскопическое оборудование, которое позволит на более высоком уровне проводить диагностику и лечение патологии легких, бронхов и трахеи. Подарком станут и инструменты для высокотехнологичных оперативных вмешательств у новорожденных детей.
"Это центр четвертого уровня, где концентрируются дети с самой тяжелой патологией. Соответственно, медоборудование, которое здесь находится, должно быть самым совершенным, - отметил министр. - В наших республиканских центрах появляются новые методики лечения, поэтому и происходит ежегодное обновление медицинского оборудования".
Коллективу РНПЦ руководитель ведомства пожелал здоровья, домашнего уюта и благодарных пациентов. Директор центра Константин Дроздовский поблагодарил министерство за внимание, подарки детям и оборудование, которого здесь очень ждали.-0-
Фото Оксаны Манчук.
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