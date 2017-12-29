Современное видеоэндоскопическое оборудование поступит в РНПЦ детской хирургии

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр здравоохранения Валерий Малашко посетил РНПЦ детской хирургии в рамках республиканской благотворительной акции "Наши дети", передает корреспондент БЕЛТА.

Валерий Малашко поздравляет пациентов РНПЦ детской хирургии

Министр вручил сладкие подарки и уделил внимание каждому пациенту, который в силу обстоятельств будет встречать Новый год в стенах центра. Это дети, которые прооперированы или ждут операции и по состоянию здоровья не могут быть выписаны. Валерий Малашко поговорил с пациентами, родителями, поинтересовался, остались ли у детей проблемы по медицинский части, чтобы по возможности оказать содействие в их решении.

Подарки

В подарок центру будет передано современное видеоэндоскопическое оборудование, которое позволит на более высоком уровне проводить диагностику и лечение патологии легких, бронхов и трахеи. Подарком станут и инструменты для высокотехнологичных оперативных вмешательств у новорожденных детей.

Артем Головнев

Пациенты РНПЦ детской хирургии

Алиса Сайчик

"Это центр четвертого уровня, где концентрируются дети с самой тяжелой патологией. Соответственно, медоборудование, которое здесь находится, должно быть самым совершенным, - отметил министр. - В наших республиканских центрах появляются новые методики лечения, поэтому и происходит ежегодное обновление медицинского оборудования".

Данила Дорофеев

Светлана Свиржевская с дочерью Викторией

Коллективу РНПЦ руководитель ведомства пожелал здоровья, домашнего уюта и благодарных пациентов. Директор центра Константин Дроздовский поблагодарил министерство за внимание, подарки детям и оборудование, которого здесь очень ждали.-0-

Фото Оксаны Манчук.