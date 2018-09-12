Современные СМИ должны вести непрерывный диалог - Минчев

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Современные СМИ должны вести непрерывный диалог. Такое мнение высказал на XIII Белорусском международном медиафоруме "Партнерство во имя будущего: цифровая повестка для медиапространства" генеральный директор Болгарского телеграфного агентства, генеральный секретарь Всемирного конгресса новостных агентств Максим Минчев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Журналистскому сообществу необходимо вести постоянный диалог, поскольку ситуация меняется столь быстро, что идти в ногу со временем возможно, лишь делясь опытом, общаясь друг с другом. Будучи много лет журналистом, я никогда, даже в самых смелых ожиданиях не допускал, что мы так быстро станем абсолютными заложниками новых технологий", - сказал Максим Минчев.

Инфраструктура журналистики поменялась кардинально, сегодня такая профессия, как журналист, практически не существует сама по себе, считает Максим Минчев. "Она уже не та, потому что наш читатель, зритель, слушатель может быть вместе с нами, а иногда и впереди нас. Потому журналистике нужно искать пути оставаться востребованной. В этом смысле важен непрерывный диалог коллег, общение в различных форматах, что позволяет использовать опыт и учиться друг у друга", - сказал он.

Максим Минчев добавил, что в 2019 году столица Болгарии София примет Всемирный конгресс информационных агентств, куда будут приглашены для масштабного разговора также представители мировых газет, журналов, радио, корпораций Google и Microsoft. Формат разговора, касающейся сферы журналистики, давно перешел ее границы, считает гендиректор БТА.

Болгарское телеграфное агентство, которое имеет 120-летнюю историю, много лет сотрудничает с Белорусским телеграфным агентством. Сегодня Максим Минчев вручил генеральному директору БЕЛТА Ирине Акулович грамоту за высокий уровень профессионализма и в связи со 100-летием агентства. "Такие юбилеи свидетельствуют об уровне профессионализма, о месте на информационном поле страны, а у БЕЛТА оно безусловно. Со своей стороны надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество, креативные совместные проекты", - сказал Максим Минчев.-0-