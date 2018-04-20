20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Создан Евразийский информационно-аналитический консорциум, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

Его цель - содействие повышению эффективности интеграционных процессов стран ЕАЭС на основе их качественного информационно-аналитического обеспечения.

Для участия в работе консорциума меморандум о сотрудничестве подписали 56 научных организаций, учебных заведений, государственных и негосударственных аналитических центров. Заинтересованность в совместной информационно-аналитической работе выразили 612 ведущих специалистов, в том числе 435 российских.

В состав координационного совета консорциума вошли государственные деятели, ученые, специалисты-аналитики. Председателем совета избран Николай Бордюжа.-0-