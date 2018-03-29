Создана межведомственная комиссия по оценке рисков легализации полученных преступным путем доходов

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси создана межведомственная комиссия и ее секретариат по оценке рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности. Это предусмотрено распоряжением премьер-министра от 27 марта 2018 года №81р, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Комиссию возглавил первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский. Обязанности по подготовке материалов к заседаниям возложены на ее секретариат.

Руководителям комиссии и секретариата предоставлено право запрашивать у государственных органов и иных организаций информацию, в том числе содержащую сведения ограниченного распространения, необходимую для проведения национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности. Кроме этого, они смогут при необходимости привлекать к работе других представителей государственных органов и организаций, создавать научно-консультативные и экспертные советы.-0-