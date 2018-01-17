Создание специализированных ювенальных судов в Беларуси пока нецелесообразно - Сукало

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Создание специализированных ювенальных судов в Беларуси пока нецелесообразно, поскольку количество уголовных дел этой категории невелико. Об этом заявил председатель Верховного суда Валентин Сукало на встрече с представителями посольства Королевства Нидерландов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе суда.
В год рассматривается около 1,1 тыс. таких уголовных дел. Вместе с тем в каждом суде есть судьи, которые специализируются на рассмотрении дел о преступлениях несовершеннолетних. Они прошли специальную подготовку по вопросам педагогики, социологии, психологии. Соответствующие уголовные дела рассматриваются коллегией в составе судьи и двух народных заседателей.
На встрече отмечалось, что по-прежнему актуальна задача минимизировать количество обращений белорусских граждан в Комитет ООН по правам человека в рамках процедуры рассмотрения индивидуальных сообщений, предусмотренной Факультативным протоколом к Международному пакту о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года, разрешая вопросы защиты прав на национальном уровне.
Не менее важно, по мнению Валентина Сукало, дальнейшее расширение сферы применения альтернативных способов разрешения споров, примирительных и восстановительных процедур во всех видах судопроизводства.
Председатель Верховного суда ознакомил дипломатов с результатами преобразований в судебной системе, отметив при этом соответствие состоявшейся судебно-правовой реформы международным стандартам.
Отдельно Валентин Сукало отметил важность совершенствования процедуры пересмотра судебных решений, не вступивших в законную силу, путем введения апелляции в гражданском судопроизводстве. Это позволит в подавляющем большинстве случаев окончательно разрешать гражданские дела, которые обжаловались в суде второй инстанции, без их передачи на рассмотрение в нижестоящие суды.
В завершение встречи стороны выразили взаимную благодарность за готовность к сотрудничеству.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.441 BYN
|2.438 BYN
|2.443 BYN
|USD
|1.9963 BYN
|1.994 BYN
|1.999 BYN
|RUB
|3.5286 BYN
|3.51 BYN
|3.524 BYN