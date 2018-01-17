Создание специализированных ювенальных судов в Беларуси пока нецелесообразно - Сукало

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Создание специализированных ювенальных судов в Беларуси пока нецелесообразно, поскольку количество уголовных дел этой категории невелико. Об этом заявил председатель Верховного суда Валентин Сукало на встрече с представителями посольства Королевства Нидерландов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе суда.

В год рассматривается около 1,1 тыс. таких уголовных дел. Вместе с тем в каждом суде есть судьи, которые специализируются на рассмотрении дел о преступлениях несовершеннолетних. Они прошли специальную подготовку по вопросам педагогики, социологии, психологии. Соответствующие уголовные дела рассматриваются коллегией в составе судьи и двух народных заседателей.

На встрече отмечалось, что по-прежнему актуальна задача минимизировать количество обращений белорусских граждан в Комитет ООН по правам человека в рамках процедуры рассмотрения индивидуальных сообщений, предусмотренной Факультативным протоколом к Международному пакту о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года, разрешая вопросы защиты прав на национальном уровне.

Не менее важно, по мнению Валентина Сукало, дальнейшее расширение сферы применения альтернативных способов разрешения споров, примирительных и восстановительных процедур во всех видах судопроизводства.

Председатель Верховного суда ознакомил дипломатов с результатами преобразований в судебной системе, отметив при этом соответствие состоявшейся судебно-правовой реформы международным стандартам.

Отдельно Валентин Сукало отметил важность совершенствования процедуры пересмотра судебных решений, не вступивших в законную силу, путем введения апелляции в гражданском судопроизводстве. Это позволит в подавляющем большинстве случаев окончательно разрешать гражданские дела, которые обжаловались в суде второй инстанции, без их передачи на рассмотрение в нижестоящие суды.

В завершение встречи стороны выразили взаимную благодарность за готовность к сотрудничеству.-0-