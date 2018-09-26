Создание временной инфраструктуры на объектах II Европейских игр обсудили на заседании оргкомитета

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня под председательством премьер-министра Сергея Румаса состоялось заседание республиканского организационного комитета по подготовке и проведению II Европейских игр 2019 года в Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.
На заседании обсуждались вопросы создания временной инфраструктуры на объектах II Европейских игр 2019 года, обеспечения безопасности соревнований, билетной программы и функционирования фан-зон. Также рассмотрены предложения по церемониям открытия и закрытия, музыкальной композиции и культурной программе игр.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.467 BYN
|2.464 BYN
|2.475 BYN
|USD
|2.0963 BYN
|2.1 BYN
|2.115 BYN
|RUB
|3.1879 BYN
|3.181 BYN
|3.2 BYN