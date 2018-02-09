9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Создаваемые по декрету №1 комиссии будут вместе с милицией готовить документы для направления в ЛТП, рассказал в интервью газете "СБ. Беларусь сегодня" председатель Верховного суда Валентин Сукало, сообщает БЕЛТА.

Валентин Сукало пояснил, что комиссии будут наделены правом подготовки документов для направления в ЛТП, но не правом окончательного решения этого вопроса. "Оно, как и прежде, останется за судом. Все-таки направление в ЛТП - это довольно серьезное ограничение в правах и свободах человека на длительный период времени, поэтому только суд сможет принять такое решение. И ему теперь будет проще разобраться, потому что к тем материалам, которые раньше готовили только работники милиции, добавятся и документы, подготовленные комиссиями при местных органах власти", - отметил он.

Как сообщалось, Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал декрет №1 в январе 2018 года. В первую очередь документ направлен на активизацию работы по максимальному содействию гражданам в трудоустройстве, стимулированию трудовой занятости и самозанятости населения. Ключевая роль отведена местным органам власти, которые создадут для этого постоянно действующие комиссии. В свою очередь правительство примет ряд мер для реализации норм документа, в том числе направленных на усиление профилактической работы с трудоспособными неработающими гражданами, ведущими асоциальный образ жизни.-0-