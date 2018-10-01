Спектр оказываемых на дому соцуслуг будет расширяться - Румак

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спектр оказываемых на дому социальных услуг в Беларуси будет расширяться, сообщил сегодня на республиканской конференции "Общество для всех возрастов: активное долголетие" заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак, передает корреспондент БЕЛТА.

"Помощь на дому - основа системы социального обслуживания. Создавая условия для самостоятельного проживания, человек может дольше жить в привычных условиях. Мы нацелены на повышение качества и расширение спектра стационарзамещающих услуг, заинтересованы в том, чтобы пожилые люди дольше сохраняли социальный статус, оставались активными", - отметил Александр Румак.

По его словам, такая форма работы требует меньше затрат, расходы на нее в 10 раз ниже, чем на пребывание в стационарах. В связи с этим в республике все больше открывается отделений дневного пребывания, домов совместного или сезонного проживания, создаются замещающие, гостевые семьи для пожилых. Также жители могут заключать договоры пожизненного содержания с иждивением (рента).

"Для реализации принципов активного долголетия предстоит еще много сделать. И важно объединить усилия государственных органов и общественных организаций", - сказал Александр Румак.

Социальную помощь на дому в республике получают более 90,1 тыс. нетрудоспособных пожилых людей. Оказание социальных услуг дифференцировано. Бесплатно их получают одинокие малообеспеченные граждане, чей размер пенсии меньше бюджета прожиточного минимума - это около 2% от общего количества пожилых людей, получающих соцуслуги на дому. Граждане, имеющие доход от 1 до 2 бюджетов, - оплачивают часть суммы. Пожилым людям, имеющим детей трудоспособного возраста, которые обязаны содержать родителей по закону, соцуслуги предоставляются на условиях полной оплаты.

В Беларуси получателями пенсии являются более четверти жителей - свыше 2,5 млн человек. В этом году перерасчет трудовых пенсий проводился дважды. В результате перерасчетов с 1 мая пенсии повышены в среднем на 5,4%, с 1 августа - на 10,1%. Также пожилым белорусам оказывается государственная адресная социальная помощь, в I полугодии текущего года получателями ГАСП стали более 4 тыс. одиноких пожилых граждан.-0-