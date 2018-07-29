Спектр выполняемых ГКСЭ экспертиз один из самых широких в мире - Швед

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спектр выполняемых Государственным комитетом судебных экспертиз исследований один из самых широких в мире. Об этом заявил в эфире канала ОНТ председатель ГКСЭ Андрей Швед, сообщает БЕЛТА.

"В Беларуси, благодаря созданным при ГКСЭ условиям, есть возможность по любому уголовному делу назначать любую экспертизу. Мы делаем почти 160 видов и подвидов экспертиз. Такого нет нигде в мире. У правоохранителей есть возможность все экспертизы поручать нам", - рассказал Андрей Швед.

Наиболее востребованны компьютерно-технические и экспертизы радио-электронных устройств, а также ДНК человека, благодаря которым сегодня активно раскрываются преступления прошлых лет.

"Беларусь - единственная страна в мире, где мониторится ситуация по наркорынку и новые наркотики оперативно вносится в перечень запрещенных. Еще до физического появления в республике препарат попадает под запрет в течение суток-двух. С апреля 2014 года почти 300 таких препаратов мы оперативно поставили на учет", - добавил Андей Швед.

В этом году внедрено несколько новых видов экспертиз, одна из них - геммологическая, с помощью которой в том числе устанавливается подлинность драгоценного камня, ювелирного изделия.

Лингвистическая экспертиза, по мнению руководителя ГКСЭ, устранила пробел в механизмах для установления истины. "Это сложная и важная экспертиза, потому что касается не только каких-то бытовых ситуаций (типа оскорблений), но даже национальной безопасности. Должно быть оперативное реагирование на клевету и угрозы в адрес государственных органов, экстремизм и подобные вещи", - считает Андрей Швед.

"Преступник всегда оставляет следы. Важно их найти и зафиксировать. Профессиональный следователь, судебный эксперт, качественная работа дознания - и у преступника не останется и шанса", - заключил председатель ГКСЭ.-0-