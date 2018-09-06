Специалистов по обслуживанию электромобилей планируют готовить в учреждениях профобразования

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Связанные с обслуживанием электромобилей специальности планируется включить в перечни специальностей профессионального образования. Об этом сегодня журналистам сообщила начальник центра научно-методического обеспечения профобразования Республиканского института профессионального образования Александра Петрова, передает корреспондент БЕЛТА.

"В настоящее время рассматривается возможность по включению в перечни специальностей профессионального образования специальностей, связанных с эксплуатацией промышленных роботов, аддитивными технологиями, производством и обслуживанием электромобилей, использованием современных дорожных покрытий и другие", - сказала Александра Петрова.

Представитель РИПО отметила, что к 2018/2019 учебному году в Беларуси были открыты четыре новые специальности на уровне среднего специального образования, еще одна - профтехобразования. "Организации, находящиеся в ведении управления по хлебопродуктам Минсельхозпрода инициировали открытие новой специальности "хранение и переработка зерна". Подготовку учащихся ведет Молодечненский государственный политехнический колледж на уровне среднего специального образования. Выпускник этой специальности будет эксплуатировать высокотехнологичное оборудование, которыми оснащаются современные предприятия", - проинформировала она.

Кроме этого, в Минском государственном профессионально-техническом колледже декоративно-прикладного искусства им Н.А. Кедышко открыта подготовка специалистов по визуальному мерчендайзингу. Выпускники будут создавать визуальную концепцию магазина, салона или другого объекта, привлекающую покупателей и делающую процесс покупки максимально комфортным.

В связи с востребованностью специалистов в сфере социального обслуживания населения в Минском государственном колледже сферы обслуживания набраны первые учащиеся по специальности "социальная работа". Также, исходя из современных потребностей рынка, в Новогрудском государственном аграрном колледже открылась специальность "охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов".

На уровне профтехобразования теперь готовят по специальности "монтажник каркасно-обшивных конструкций сухого строительства". "Набор по всем новым специальностям, включая профессионально-техническое образование, осуществлен. На новые специальности абитуриенты, как правило, идут довольно неплохо. Это благодаря большой пиар-кампании, которую проводит Министерство образования, СМИ и учреждения образования, непосредственно работающие с родителями и заказчиками кадров", - подчеркнула Александра Петрова.-0-