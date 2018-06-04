Специалисты 15 стран обсудят в Минске вопросы раннего выявления и социализации детей с инвалидностью

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты из 15 государств соберутся в Минске 5-6 июня, чтобы обсудить развитие системы раннего вмешательства для детей с инвалидностью на региональной конференции стран Европы и Центральной Азии, сообщили БЕЛТА в представительстве Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси.

"Первые три года в жизни каждого ребенка - самые важные. Если выявить задержку в развитии или инвалидность в первые тысячу дней жизни, то можно значительно уменьшить негативные последствия, - отметили организаторы. - На встрече в Минске специалисты из разных стран обсудят механизмы раннего выявления и помощи детям с проблемами развития. Так, чтобы они не были отделены от своих родителей и семей и не помещались в детские интернатные учреждения, чтобы получали поддержку на дошкольном и переходном этапах, на всех ступенях образования".

Эксперты из Беларуси, России, Украины, Хорватии, Молдовы, Болгарии, Кыргызстана, Туркменистана, Турции, Португалии, Бразилии и других стран поделятся опытом и лучшими практиками, презентуют современные системы для альтернативной коммуникации.

Согласно статистике, на 1 мая 2018 года в Беларуси было зарегистрировано около 31,5 тыс. детей с особенностями в развитии. Такие дети составляют около 48% воспитанников домов-интернатов.

Организаторами конференции являются Министерство здравоохранения Беларуси, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси, региональное представительство ЮНИСЕФ в Европе и Центральной Азии, при поддержке правительства Российской Федерации.-0-