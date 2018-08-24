Специалисты Белинвестбанка запускают для учащихся "Финансовый экспресс"

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты ОАО "Белинвестбанк" проведут 25 августа первое обучающее мероприятие для учащихся 1-4-х классов из серии "Финансовый экспресс". Юные минчане, а также гости столицы смогут совместить путешествие по Детской железной дороге имени К.С. Заслонова и урок финансовой грамотности, сообщили корреспонденту БЕЛТА в банке.

"Финансовый экспресс" - серия обучающих занятий для школьников начальных классов. Их целью является формирование навыков эффективного управления личными финансами и повышение общей финансовой культуры белорусов. Учеба будет проходить в форме викторин, лекций и интерактивов.

От станции Заслоново Детской железной дороги (г. Минск, пр. Независимости, 86) 25 августа в 11.00 отправится первый поезд проекта "Финансовый экспресс". В специальном вагоне юные пассажиры узнают об истории возникновения денег, примут участие в интерактиве, посвященном современным платежным инструментам. Кроме того, на протяжении 35 минут (именно столько длится поездка) ребята смогут попробовать свои силы в финансовых викторинах. Все участники "Финансового экспресса" получат книгу "Дети и деньги", а победителям викторин вручат специальные медали и призы.

Поезда со специальными "финансовыми" вагонами будут курсировать по Детской железной дороге 25 августа трижды. Время отправления: 11.00, 12.18, 13.35.

Билеты в вагон "Финансовый экспресс" Детской железной дороги бесплатные, но потребуется регистрация. Для этого официальному представителю участника необходимо на сайте Белинвестбанка во вкладке "Онлайн-консультант" забронировать билет на один из трех поездов, указав время отправления состава и ФИО ребенка. -0-