Специалисты рассказали о составе вакцин против гриппа для применения в нынешнем сезоне

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководитель Национального центра по гриппу, ведущий научный сотрудник, кандидат медицинских наук, доцент Наталья Грибкова рассказала о составе вакцин против гриппа, которые будут применяться в Беларуси в нынешнем эпидемическом сезоне, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году в состав вакцин внесены (несмотря на то, что в прошлом году преобладали вирусы гриппа B/Ямагата) вирусы гриппа B/Виктория - как раз те дрейфовые, измененные варианты", - сказала Наталья Грибкова.

В Беларуси с 2003 года циркулируют одновременно обе эволюционные линии вирусов гриппа В - Ямагата и Виктория. В эпидемическом сезоне 2017-2018 годов в республике преобладала Ямагатская линия, в состав вакцин также входили вирусы этой линии. "Если посмотреть по клиническим образцам, которые мы диагностировали, в 92% это были вирусы гриппа B/Ямагата, - отметила руководитель центра. - Однако вирусы гриппа B/Виктория не стояли на месте и в конце прошлого сезона появились дрейфовые, то есть измененные, варианты вируса гриппа В, к которым, к сожалению, у человека иммунитета в настоящий момент нет".

В связи с этим специалист подчеркнула, что ежегодная вакцинация при гриппе обязательна, потому что вирусы гриппа очень быстро меняются.

По словам Натальи Грибковой, большее опасение у населения вызывают, как правило, вирусы гриппа А. К вирусам гриппа В относятся с пренебрежением. Однако, подчеркнула специалист, последние очень опасны, особенно для пожилых людей и детей. В минувшем сезоне, как показали исследования, большая часть тяжелых респираторных инфекций была обусловлена именно этими вирусами.

Все имеющиеся в Беларуси вакцины против гриппа зарегистрированы и разрешены к использованию. Это высокоэффективные и безопасные иммунобиологические лекарственные средства, которые содержат актуальные штаммы вируса.

Как отметил доцент кафедры инфекционных болезней и детских инфекций Белорусской медицинской академии последипломного образования Николай Голобородько, безопасность и эффективность вакцин подтверждает тот факт, что во многих западных странах прививку от гриппа можно купить в аэропорту и торговых точках. Здесь их продают для самостоятельного использования.-0-