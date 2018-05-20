Специальную систему охраны границы планируется запустить в Полесском заповеднике

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специальную систему охраны границы планируется запустить в Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике к 2019-2020 годам. Об этом в интервью телеканалу СТВ рассказал председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо, сообщает БЕЛТА.

"Недавно мы в составе делегации посетили Венгрию. Ознакомились там с развитием "интеллектуальной границы", - сказал председатель. - Они построили вдоль границы интеллектуальную систему с небольшими сигнализационными комплексами, поставили вышки. Там люди не несут службу".

По словам Анатолия Лаппо, данный опыт будет применяться при охране участка границы в Полесском радиационно-экологическом заповеднике: "Мы установим оборудование отечественного производства, и где-то на 130 км не будет ни одного человека. Это перспектива 2019-2020 годов. Там будут только приборы, которые будут передавать данные на заставы. А в случае обнаружения нарушений на них будут реагировать". Также, касаясь международного сотрудничества, председатель Госпогранкомитета Беларуси отметил хорошее взаимодействие с коллегами из соседних стран - Литвы и Латвии.

Анатолий Лаппо отметил, что сегодня на границе Беларуси используются современные технологии. "Построена система. Используется видеонаблюдение, датчики. Если идет нарушение, то уже на аппарате видно - пошел зверь, человек или едет машина. Может, это и затраты побольше, но они оправдываются - если на участок простой границы, без интеллектуальной системы, нужно высылать 10-15 нарядов, то сейчас на оборудованном участке задействуются 1-2", - рассказал председатель Госпогранкомитета.

Говоря о кадровом вопросе, Анатолий Лаппо подчеркнул: большинство подразделений Госпогранкомитета укомплектованы на 95-98%. Что касается женщин на службе, то в пункте пропуска "Национальный аэропорт Минск" - 70% женщин. В "Каменном Логе" или "Котловке" - 50%. "Уже есть группа девушек, которая обучается по профилю погранконтроля в нашем пограничном институте. Сейчас они - 20 человек - заканчивают второй курс", - сказал Анатолий Лаппо. Он добавил, что девушек планируется набирать на обучение и далее.-0-