Специальные комиссии обеспечат индивидуальный подход при реализации декрета о содействии занятости

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комиссии при местных органах власти обеспечат индивидуальный подход при реализации положений декрета о содействии занятости. Об этом в интервью БЕЛТА заявила министр труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич.

Уже в прошлом году работа по оказанию гражданам содействия в трудоустройстве была выстроена в новом формате. К работе местных органов власти по решению проблем занятости населения активно подключились депутаты всех уровней. Сегодня подписан декрет №1, среди прочего предусматривающий создание комиссий при местных органах власти, в состав которых войдут депутаты всех уровней, специалисты местной власти, представители ЖКХ, МВД, а также могут входить представители общественных объединений. "За этими комиссиями закрепляется основная ответственность за работу на местах. Они обязаны будут обеспечить индивидуальный подход к каждому, кто обратился за помощью либо попал в непростую ситуацию", - пояснила Ирина Костевич.

Она отметила, что в республике есть определенная категория трудоспособных граждан, которые не работают и не заинтересованы в поиске работы. "Возможно, часть из них - это граждане, занятые в теневом бизнесе. Поэтому необходимо формирование условий, при которых гражданин будет сам заинтересован в трудоустройстве", - добавила министр.

Декретом предусмотрено, что трудоспособные граждане, не занятые в экономике, будут оплачивать услуги по ценам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание. Такая норма начнет действовать с 1 января 2019 года. Что касается непосредственно самих услуг, то их перечень и порядок расчета будет определен правительством до 1 апреля текущего года.

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