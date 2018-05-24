Специальный раздел к столетию пограничной службы запустили на портале Госпогранкомитета

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специальный раздел запустили на портале Госпогранкомитета Беларуси к столетию пограничной службы, сообщили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете.

Накануне 100-летнего юбилея пограничной службы страны Госпогранкомитет запустил новый тематический раздел официального портала ведомства - 100.gpk.gov.by. При его создании авторы - сотрудники пресс-службы ведомства, историки, участники поисковых организаций, профильные специалисты Госпогранкомитета - сделали акцент на истории пограничной службы. "На своеобразной временной шкале размещены знаковые события для развития пограничной службы. К этим данным прикреплены ссылки на уникальные фотографии, публицистические статьи, видеофильмы", - рассказали в Госпогранкомитете.

Редкие научные исследования историков пограничной службы, а также опубликованные в СМИ авторские материалы легли в основу подраздела "Публицистика". На странице "Граница в лицах" собраны данные о пограничниках, которые внесли значительный вклад в развитие службы. Кроме биографических данных, представлены личные воспоминания героев, статьи, видеосюжеты о них.

Для того, чтобы передать дух исторических эпох, сотрудники пограничного ведомства при содействии Национальной библиотеки Беларуси собрали подборку печатных материалов о пограничниках, опубликованных в различных газетах начиная с 1918 года. Результатом кропотливой работы с раритетными изданиями стал раздел "СМИ о нас", где материалы структурированы по десятилетиям и поданы в виде оригинальных фотоиллюстраций. Созданы тематические подразделы "Именные заставы" и "Атрибутика".

Подраздел "Памятники" представляет собой сделанную с использованием сервиса Yandex Maps интерактивную карту, где расставлены по координатам все памятные места, связанные с подвигами пограничников. Воспользовавшись поиском, можно как по названию населенного пункта, так и фамилии героя найти точное расположение памятной доски, мемориала или бюста.

Уникальную медиаэнциклопедию дополняют и актуальные новости о праздничных событиях к юбилею, запланированных торжественных мероприятиях и в столице, и в других регионах страны. "Авторы проекта также предусмотрели возможность размещения поздравлений для друзей и сослуживцев с Днем пограничника, - отметили в Госпогранкомитете. - Работа над наполнением контента раздела "100 лет пограничной службы" будет продолжаться. Уверены, что запуск подобной страницы станет хорошим толчком к последующему общению и обмену информацией со всеми заинтересованными".-0-