Спецпроект о Беларуси, ее брендах и культуре стартовал на красноярском телеканале

17 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Новый специальный проект, посвященный знаменитым белорусским брендам и жизни в Беларуси, стартовал на телеканале "Енисей" Красноярского края, сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в России.

Красноярские журналисты провели в Беларуси несколько дней. Они познакомились с работой известных предприятий, узнали, где производят самые большие в мире шины, прокатились на транспорте будущего - минском электробусе, побывали на легендарном БелАЗе, где им показали карьерный самосвал, попавший в книгу рекордов Гиннесса.

"Съемочная группа не обошла стороной и богатое культурное наследие Беларуси, - отметили в диппредставительстве. - Журналисты посетили легендарный Несвижский замок, где познакомились с самыми ценными экспонатами и легендами о Радзивиллах. Отдали дань и почтили память солдат первой и второй мировых войн в музее под открытым небом в Забродье Вилейского района Минской области".

Обо всех впечатлениях, включая детали быта: сколько стоит бензин в Беларуси, а сколько платят за коммуналку - в течение двух недель жителям Красноярского края будут рассказывать в специальном проекте. Уже с этой недели он выходит в эфир.-0-