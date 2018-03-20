Спецрепортажи с 21 марта будут еженедельно выходить в эфире телеканала ОНТ

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специальные репортажи с 21 марта будут еженедельно выходить в эфире телеканала ОНТ, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе канала.

В вечернем эфире ОНТ 21 марта состоится премьера нового еженедельного проекта "Репортер". Авторами новой программы станут лучшие репортеры телеканала ОНТ. Через истории обычных людей журналисты будут рассказывать о самых актуальных и острых темах, волнующих общество.

У телеканала ОНТ хорошая репортажная школа, большое количество крепких, заслуженных журналистов, отмеченных многочисленными наградами, и это позволяет говорить о том, что фильмы нового специального проекта "Репортер" будут выполнены на высоком профессиональном уровне, считает директор дирекции информационного вещания Руслан Поддубский.-0-