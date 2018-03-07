"Спорт-пари": мы желаем вам, чтобы все ваши мечты исполнились!

Конец зимы и начало весны – чудесное время, когда мы дарим любимым подарки, стараясь угадать их самые потаенные желания и исполнить заветные мечты. Один из самых светлых и радостных весенних праздников – это 8 Марта. Для компании "Спорт-пари" наивысшей радостью завтра станут победы наших игроков, благодаря которым мечты их самых близких, самых родных и бесконечно любимых женщин смогут исполниться.

Мы уверены, что в праздники удача на стороне наших игроков – 23 февраля ставка в "БЛИЦ" принесла двум победителям по 4 000 рублей. Еще 3 897 рублей в этот день были разыграны в джекпотовом тираже "Спортпрогноза" , а буквально за день до того четыре игрока назвали точные счета в хоккейном тираже и разделили призовой фонд, составивший почти 7 000 рублей. Всего в феврале ЗАО "Спорт-пари" выплатило своим игрокам почти 1 000 000 рублей!

Серия больших выигрышей продолжилась с первого дня весны. Игрок "Спортлото 6 из 49" остановился буквально в шаге от нашего фантастического джекпота, который уже практически достиг 1 670 000 рублей. Наш пока еще таинственный победитель верно угадал 5 из 6 номеров и выиграл более 6 000 рублей. Еще один крупный выигрыш был зафиксирован в юбилейном 4000-м тираже "Спортпрогноза" – более 3 000 рублей!

Всего же за две прошедшие недели победители игр "Спорт-пари" получили более 470 000 рублей!

Около 72 000 рублей получили победители игры "Спортпрогноза" , более 156 000 рублей выплачено в "БЛИЦ" . Победители популярной игры "КЕНО" разделили между собой почти 130 000 рублей, в "Спортлото 6 из 49" было выплачено более 80 000 рублей, а в "Спортлото 5 из 36" - более 31 000 рублей!

Компания "Спорт-пари" старается стать ближе к каждому нашему игроку, расширяя сеть продаж по всей стране. За последний месяц было открыто 10 новых точек продаж в семи различных городах. Возможно, одна из них принесет удачу, и кто-то из наших игроков сорвет невероятный джекпот в "Спортлото 6 из 49" . Найти свою точку продаж вы можете на нашем официальном сайте .

Компания "Спорт-пари" поздравляет всех наших победителей, желает всего наилучшего и, конечно, удачи в преддверии наступающего праздника.

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