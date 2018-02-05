Спортивная форма белорусских олимпийцев поступила в продажу

5 февраля, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Спортивная форма для олимпийской сборной Беларуси поступила в свободную продажу, сообщил сегодня заместитель председателя концерна "Беллегпром" Владимир Астровский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Как и прежде, предприятия концерна "Беллегпром" принимали участие в создании, производстве парадно-гражданской коллекции для наших спортсменов. Буквально два дня назад во всех крупных универмагах страны, причем не только в Минске, эта одежда представлена для свободной продажи. Со стороны покупателей к ней большой интерес", - отметил Владимир Астровский.

Парадно-гражданскую форму для белорусских олимпийцев предложила дизайнер Людмила Лабкова. Она выполнена в стиле casual. Комплект для мужчин состоит из клетчатых брюк-бананов и пиджака, сорочки и футболки. Женский включает приталенный жакет на одной пуговице с фрачным воротником-шалькой, узкие укороченные брюки с лампасами, юбку, блузку, фуфайку или платье на выбор. Все используемые материалы - отечественного производства. Серо-красная гамма совпадает с трендами 2018 года.

По словам Владимира Астровского, объемы поставок парадно-гражданской формы в торговую сеть небольшие, однако спрос рождает предложение: предприятия "Беллегпрома" готовы оперативно изготовить изделия при необходимости.

"Цены демократичные. К примеру, женские и мужские джемперы производства "Свiтанак" будут стоить Br11,5 - это отпускная цена предприятия с НДС, в рознице будет дороже. Шарф пинского "Полесья" - Br10. Если говорить о женских жакетах производства витебской фабрики "Знамя индустриализации", то они будут стоить Br134, мужской пиджак "Коминтерна" - Br96, брюки - Br42", - отметил Владимир Астровский.-0-