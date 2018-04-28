Сразиться с чемпионом в шахматы и попробовать уху по семейному рецепту смогут гости стенда БЕЛТА на выставке "СМІ ў Беларусі"

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сразиться с чемпионом в шахматы и попробовать уху по уникальному семейному рецепту смогут посетители стенда Белорусского телеграфного агентства на XХII Международной специализированной выставке "СМІ ў Беларусі", которая состоится 3-5 мая, сообщает БЕЛТА.

Белорусское телеграфное агентство, отмечающее 100-летие в нынешнем году, подготовило увлекательную программу мероприятий для гостей стенда. В день открытия выставки 3 мая состоится презентация юбилейной выставки, фотоальбома и марки Белорусского телеграфного агентства. Праздничное настроение посетителям подарит выступление коллектива народного хора "Блiскавiца" Минского государственного музыкального колледжа им. М.И.Глинки, обладателя поощрительной премии специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи. И, как полагается по правилам гостеприимства, всех посетителей пригласят отведать румяный каравай.

Кулинарная тема будет продолжена на презентации проекта "Наследие малой родины: семейный рецепт". Белорусский бизнесмен Сергей Кленцов, чья малая родина Случчина, увлечен сбором семейных рецептов, которые передавались от поколения к поколению. В его "копилке" число блюд уже таково, что коллекционер планирует подготовить издательский проект. На выставке пройдет показ видеоролика, в котором будет раскрыт секрет приготовления ухи по особому рецепту. Гости презентации смогут не только узнать, как готовится данное блюдо, но и продегустировать его.

Ярким событием станет демонстрация слуцких поясов на стенде БЕЛТА. Посетители увидят точные копии знаменитых поясов, а также смогут поучаствовать в викторине и проверить свои знания об истории этого белорусского бренда.

Презентацию первого в Беларуси турнира по этноспорту и силовым забавам в Силичах, посвященного 100-летию Белорусского телеграфного агентства, проведут два сильнейших человека Беларуси: "солигорский медведь" Александр Курак и Руслан Багиров. Участие богатырей станет одним из первых совместных проектов, которые запланировали БЕЛТА и общественное объединение "Белорусская федерация силового экстрима". А какой сюрприз приготовили силачи для зрителей, организаторы пока не раскрывают.

У любителей шахмат 5 мая будет шанс победить в поединке с настоящим чемпионом: на стенде БЕЛТА в этот день пройдут жаркие "Шахматные баталии". В этот же день мастер-класс "В кадре и за кадром. Как рождается фотография" дадут профессионалы своего дела фотокорреспонденты агентства Сергей Холодилин и Оксана Манчук.

В течение трех дней работы выставки "СМІ ў Беларусі" состоится широкое представление рекламных, маркетинговых и PR-возможностей информационно-рекламных ресурсов БЕЛТА. На площадке пройдут презентации газеты "7 дней" и новых проектов издания, журналов "Экономика Беларуси" и "Беларуская думка", издательства. Гости смогут поучаствовать в викторинах, а также пройти занимательные тесты и совершить "Виртуальный тур по Беларуси", который организует сайт belarus.by.

XХII Международная специализированная выставка "СМІ ў Беларусі" состоится в выставочном комплексе по просп.Победителей, 14 с 3 по 5 мая. Вход свободный. Она проводится ежегодно с 1997 года Министерством информации при поддержке Министерства иностранных дел, Минского горисполкома, РУП "Национальный выставочный центр "Белэкспо", других органов государственного управления, ведущих СМИ, общественных организаций.-0-