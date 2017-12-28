Среди пострадавших при взрыве в Санкт-Петербурге граждан Беларуси нет

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. По предварительной информации российской стороны, среди пострадавших при взрыве в Санкт-Петербурге белорусов нет. Об этом в своем твиттер-аккаунте сообщает МИД Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.
Как сообщалось, в СМИ уже появилось видео, на котором запечатлен подозреваемый в совершении взрыва в супермаркете "Перекресток" на Кондратьевском проспекте Санкт-Петербурга. В результате взрыва пострадали 13 человек. Пятеро из них отказались от госпитализации.-0-
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