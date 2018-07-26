Средний балл зачисленных на дневную бюджетную форму в БГУ составил 322

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Средний балл зачисленных на дневную бюджетную форму обучения в Белорусский государственный университет составил 322. Об этом сегодня журналистам сообщил ректор вуза Андрей Король, передает корреспондент БЕЛТА.

"Если брать только общий конкурс, то средний балл всех участвовавших и ставших студентами составил 322. В этом году 72% всех поступивших по результатам подачи документов имеют средний балл по совокупности 300 и выше. У нас впервые на факультет международных отношений поступила абитуриентка с исключительным результатом в 400 баллов. Я считаю, что это хороший результат", - сказал Андрей Король.

"Проходные баллы зачисленных на первых курс студентов выше, чем они были в 2017 и 2016 годах. Где-то рост составил несколько десятков, где-то - порядка 10-15 баллов. Хотя по некоторым специальностям мы получили и чуть меньшие результаты в балльном выражении, особенно там, где был востребован результат ЦТ по обществоведению и истории Беларуси", - проинформировал ректор.

Андрей Король отметил, что уровень абитуриентов в этом году был выше прошлогоднего. "Например, на специальности "русская филология" сложилась уникальная ситуация. Из 25 бюджетных мест 10 были отданы на целевой набор, два студента были зачислены по госпрограммам. На оставшиеся места подали документы большое количество победителей республиканских олимпиад, призеров и медалистов. Поэтому здесь конкуренция уже шла даже на уровне тех, кто имеет льготы", - констатировал он.

В БГУ подведены итоги зачисления на дневную бюджетную форму обучения. Ее студентами стали 2 120 человек, 52 из них по целевому набору. Средний конкурс по университету составил 1,8 человека на место. Без экзаменов были приняты 94 победителя международных, республиканских олимпиад и лауреатов специальных фондов Президента Беларуси (в 2017 году - 67). В числе первокурсников БГУ 29,6% поступивших окончили среднюю школу с медалями либо учреждения среднего специального образования с дипломами с отличием. Среди принятых в вуз 45,5% составляют представители мужского пола, 54,5% - женского.

Самые высокие проходные баллы среди естественнонаучных специальностей на "прикладной информатике" - 371. Среди социально-экономических и гуманитарных - на "международных отношениях" (383).

На специальностях с творческим конкурсом проходные баллы и конкурсы сложились следующим образом: "дизайн (направление - коммуникативный дизайн)" - конкурс 32,5 человека на место, проходной балл - 263; "дизайн (направление - дизайн предметно-пространственной среды)" - конкурс 21,5 человека на место при проходном балле 241; на специальность "журналистика (аудиовизуальная)" проходной балл - 392; "журналистика (веб-журналистика)" - 393; "журналистика (менеджмент средств массовой информации)" - 384; "журналистика (печатные СМИ)" - 368.

Самый высокий проходной балл на специальностях с сокращенным сроком обучения (для выпускников УССО) был на "дизайне (направление - коммуникативный дизайн)", он составил 294 при конкурсе в 8 человек на место.

На заочную бюджетную форму зачислено 226 абитуриентов. Средний конкурс составил 2,9 человека на место. В числе первокурсников БГУ 16% окончили учреждения среднего специального образования с дипломами с отличием. Из всех абитуриентов, зачисленных по общему конкурсу по результатам сдачи ЦТ, 66% имеют суммарный балл 200 и выше. Самый высокий проходной балл на заочную бюджетную форму обучения отмечен на специальности "финансы и кредит". Он составил 291 балл (в 2017 году - 202).

На сокращенный срок обучения зачислены 88 абитуриентов, что составляет 39% от общего числа зачисленных на заочную бюджетную форму обучения. Самый высокий конкурс был отмечен на специальности "медицинская экология" - 12,4 человека на место при проходном балле в 242.-0-