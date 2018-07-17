Средний размер пенсий с августа составит Br364,2 - Минтруда

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Средний размер пенсий в Беларуси с августа составит Br364,2, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Президент Беларуси 17 июля подписал указ №278 "О повышении пенсий", предусматривающий перерасчет трудовых пенсий в связи с ростом средней заработной платы работников в республике с 1 августа 2018 года. "В результате перерасчета с этой даты размеры трудовых пенсий увеличатся по оценке на 10%. Средний размер пенсий составит Br364,2, средний размер пенсии по возрасту - Br374,33", - отметили в Минтруда и соцзащиты.

Предыдущий перерасчет трудовых пенсий производился в мае этого года. Тогда их размер вырос в среднем на 5,3%.

Одновременно с перерасчетом трудовых пенсий в связи с увеличением средней зарплаты будут перерасчитаны размеры минимальных трудовых и социальных пенсий, надбавок к пенсиям, повышений отдельным категориям пенсионеров, доплат получателям в возрасте 75 лет и старше, которые обслуживаются в органах по труду, занятости и социальной защите. На суммы этих выплат влияет увеличение размера бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ).

В результате перерасчета в связи с увеличением БПМ минимальный размер пенсии по возрасту (назначается лицам, имеющим стаж 25 и 20 лет у мужчин и женщин) с учетом установленной доплаты (в размере 20% средней заработной платы для исчисления трудовых пенсий) с 1 августа составит Br207,43.

При этом в министерстве подчеркнули, что размер (процент) увеличения пенсии в результате перерасчетов (перерасчета) у каждого пенсионера будет зависеть от индивидуальных параметров стажа и величины заработка до обращения за пенсией, а также начисленных к пенсии надбавок, повышений и доплат.-0-