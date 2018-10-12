Средний размер помощи на ребенка-школьника составил Br44,4

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Помощь на подготовку к новому учебному году получили более 274 тыс. детей, ее размер на одного ребенка в среднем составил Br44,4, сообщила начальник управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Беларуси Вера Лабкович на онлайн-конференции на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

Для подготовки детей к школе помощь оказывается из разных источников. В среднем по республике размер материальной помощи на ребенка-школьника составил Br44,4 (конкретный размер материальной помощи устанавливается решениями местных Советов депутатов в зависимости от финансовых возможностей региона).

Малообеспеченным семьям, воспитывающим несовершеннолетних детей, детей-инвалидов, семьям, в которых родители (один из родителей) являются нетрудоспособными, и иным категориям нуждающихся семей с детьми помощь оказывается в рамках государственной адресной социальной помощи (в виде единовременных и ежемесячных социальных пособий на приобретение одежды, обуви, канцелярских принадлежностей) из средств внебюджетного фонда социальной защиты населения в виде гуманитарной, благотворительной и иной помощи.

Семьям, воспитывающим троих и более детей, она предоставляется ежегодно в соответствии с государственной программой "Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь" на 2016-2020 годы (пункт 16 подпрограммы "Семья и детство"). Она предполагает выделение на каждого ребенка-школьника до 30% бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения. По состоянию на 10 сентября, такую помощь получили почти 81 тыс. семей (163 тыс. детей) на сумму более Br7 млн.

Финансовая поддержка семьям, воспитывающим детей, оказывается также предприятиями и организациями по месту работы родителей в соответствии с коллективными договорами, иными локальными актами.

"Всего с 1 июня по 10 сентября этого года различные виды помощи на подготовку детей к новому учебному году получили 141,1 тыс. семей (274,2 тыс. детей) на сумму Br16,6 млн", - заключила Вера Лабкович.-0-