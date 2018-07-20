Средняя стоимость квадратного метра жилья с господдержкой составляет Br800

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Средняя стоимость 1 кв.м жилья с господдержкой составляет Br800. Об этом сообщила сегодня журналистам начальник отдела регулирования жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Татьяна Затуренская, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ориентировочно средняя стоимость 1 кв. м жилья, построенного с господдержкой, составляет Br800. Думаю, что к концу года она не увеличится. Мы удерживаем этот уровень, стараемся, чтобы стоимость 1 кв. м жилья для льготных категорий граждан не повышалась", - сказала Татьяна Затуренская.

В январе-июне текущего года для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 622,8 тыс. кв.м, или 37,1% от общего объема введенного жилья. В том числе с использованием государственной поддержки построено 413,5 тыс. кв.м. Всего в 2018 году с предоставлением господдержки намечено построить 900 тыс. кв.м жилья.-0-