Сроки и объемы роста пенсий в 2018 году будут определены исходя из наполненности бюджета ФСЗН

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сроки и объемы роста пенсий в 2018 году будут определены исходя из наполненности бюджета Фонда соцзащиты населения. Об этом сообщила сегодня министр труда и социальной защиты Ирина Костевич на пресс-конференции, передает корреспондент БЕЛТА.

"При всех сложностях в экономике в республике реализуются меры по повышению пенсионных выплат. Так, при увеличении бюджета прожиточного минимума, то есть практически ежеквартально, индексируются минимальные трудовые и социальные пенсии, надбавки, повышения и доплаты к ним. В 2017 году перерасчеты по этому основанию проведены 4 раза в год. В 2018 году такие выплаты будут проиндексированы уже с 1 февраля, - отметила Ирина Костевич. - Общий перерасчет пенсий всем получателям проводится не менее одного раза в год согласно указу в пределах средств бюджета фонда соцзащиты, как это и предусмотрено законодательством. В 2017 году такой перерасчет проведен с 1 ноября. В результате пенсии по возрасту выросли в среднем на 5%. В 2018 году будет также проведен как минимум один общий перерасчет пенсий. Конкретные параметры называть рано. Многое будет зависеть от наполненности бюджета фонда, объемов поступающих взносов. Немаловажно, какую финансовую поддержку фонду сможет оказать республиканский бюджет".

Ставится задача по поддержанию соотношения средней пенсии по возрасту и средней зарплаты на уровне 40%, подчеркнула министр. В целом многое зависит от того, как будет развиваться ситуация в экономике.

В республике в 2017 году началось повышение пенсионного возраста - и для мужчин, и для женщин он стал выше на 6 месяцев. С 1 января 2018 года пенсионный возраст составляет уже 56 лет для женщин и 61 год для мужчин. К 2022 году он увеличится соответственно до 58 лет и 63 лет. Также продолжает увеличиваться минимальный стаж работы с уплатой взносов для назначения пенсии. В 2018 году для возникновения права на трудовую пенсию по возрасту необходимо отработать уже не менее 16 лет 6 месяцев. При отмечаемом в республике старении населения, росте числа пожилых граждан, это, пусть и непопулярные, но необходимые меры. Они направлены на обеспечение стабильной выплаты пенсий и повышение их размеров.-0-