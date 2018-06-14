Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
14 июня 2018, Чт
+16°C
Сплошная облачность EUR 2.3576
USD 1.9967
RUB 3.208
Главное
Фото из архива В госпрограмму инновационного развития Беларуси включены 34 новых проекта
Президент
Церемония официального открытия ЧМ-2018 по футболу состоялась в Москве
Спорт
Жилье для многодетных и нуждающихся: как решается вопрос?
Общество
"Сын всегда просил: мама, давай купим "товар удачи"!" Продавец из Минска Юлия Авдей выиграла квартиру от "Евроопт" и решила свой жилищный вопрос!
Общество
Минтруда: при назначении социальной помощи обеспечивается индивидуальный подход
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Реклама на сайте
Лента новостей
Страны Евросоюза поддержали контрмеры против США по импортным пошлинам
21:35 В мире
Беларусь планирует использовать опыт Смоленской АЭС в области систем управления
21:27 Общество
Сроки регистрации вакцин против гриппа в ЕАЭС сокращены
21:00 Общество
Совет ЕЭК изменил порядок рассмотрения нарушений правил конкуренции в ЕАЭС
20:42 Экономика
ФОТОРЕПОРТАЖ: Забег людей с веснушками состоялся в Минске
20:38 Регионы
ЕЭК установила нулевую пошлину на суперабсорбенты для производства подгузников
20:37 Экономика
Дело обвиняемого в незаконном обороте наркотиков гражданина Литвы направили на пересмотр
20:32 Происшествия
Совет ЕЭК утвердил правила определения происхождения товаров из развивающихся стран
19:58 Экономика
Россия разгромила команду Саудовской Аравии в матче открытия ЧМ-2018
19:54 Спорт
ЕЭК освободила от пошлин товары для подготовки и проведения в Беларуси II Европейских игр
19:47 Экономика
Минспорт просит турфирмы заранее сообщать о поездках для избежания очередей на границе
19:33 Общество
Реконструкцию дворцово-паркового комплекса Святск завершат в 2019 году
19:20 Культура
Верховный суд Беларуси и ЮНИСЕФ подписали план сотрудничества на 2018 год
18:58 Общество
Нижняя палата парламента Аргентины проголосовала за легализацию абортов
18:36 В мире
Юрий Газинский стал автором первого гола 21-го чемпионата мира по футболу
18:19 Спорт
В госпрограмму инновационного развития Беларуси включены 34 новых проекта
18:18 Президент
Передовые технологии на молочно-товарном комплексе МТЗ обеспечат высокую продуктивность - Леонид Заяц
18:15 Экономика
Требования к операциям с токенами будут определены с учетом возможных рисков - Матюшевский
18:14 Экономика
Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Станислава Говорухина
18:06 Президент
Рыженков: в баскетбольном турнире на II Европейских играх выступят лучшие белорусские игроки
17:45 Спорт
Все новости
Темы
Чемпионат мира по футболу-2018 в России Чемпионат мира по футболу-2018 в России
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
Жилье в Минске Жилье в Минске
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Сроки регистрации вакцин против гриппа в ЕАЭС сокращены

Общество 14.06.2018 | 21:00
Фото из архива
Фото из архива

14 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) дополнил правила регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения в Евразийском экономическом союзе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

В частности, приняты единые подходы к процедуре внесения изменений в регистрационные документы на вакцины для профилактики гриппа. "Это особая группа лекарственных препаратов, состав которых меняется раз в год, что связано с изменчивостью вируса заболевания, - отметили в ЕЭК. - Устанавливаются единые требования к структуре, содержанию, формату и объему регистрационного досье, процедурам внесения изменений в досье, его экспертизе, а также срокам рассмотрения заявлений на регистрацию. Действующие требования к наработке вакцин и проведению вакцинации населения с целью предотвращения эпидемий и пандемий гриппа не позволяют применить к регистрации этих лекарств и внесению в них изменений стандартный срок процедуры в 210 дней. Поэтому введен сокращенный порядок оценки этой группы вакцин при внесении изменений в регистрационное досье, связанное с изменением штаммового состава гриппа. Срок проведения процедуры внесения изменений в регистрационное досье не должен превышать 40 календарных дней. Это даст возможность своевременно проводить ежегодную вакцинацию и сохранить здоровье миллионов людей".

Кроме того, на два года, до 31 декабря 2020 года, продлен срок представления документов, подтверждающих соответствие производства требованиям надлежащей производственной практики и выданных производителю лекарственного препарата уполномоченным органом страны союза. "Это решение вызвано особенностями формирования общего рынка лекарств и позволит фармацевтическим производителям использовать национальные сертификаты до окончания срока их действия без необходимости досрочного переоформления, - пояснили в пресс-службе. - В результате будет обеспечен плавный переход от национальных документов, подтверждающих соответствие производства требованиям надлежащей производственной практики, выданных до 2017 года со сроком действия до 2020 года, к единым документам союза. Это поможет производителям лекарств максимально комфортно адаптироваться к новым требованиям".-0-

﻿
Теги
вакцинация, грипп, ЕАЭС, ЕЭК
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3576 BYN 2.35 BYN 2.35 BYN
USD
1.9967 BYN 1.995 BYN 1.999 BYN
RUB
3.208 BYN 3.2 BYN 3.209 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Рыженков о предстоящем ЧМ по баскетболу среди девушек
Все видео

Фотоновости

Церемония официального открытия ЧМ-2018 по футболу состоялась в Москве
Все фото

Инфографика

Медицина Беларуси в цифрах В Беларуси функционируют 1580 медицинских организаций.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко и Сумитра Махаджан Лукашенко предлагает Индии более решительно развивать экономические отношения
В госпрограмму инновационного развития Беларуси включены 34 новых проекта
Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Станислава Говорухина
Политика
Дмитрий Медведев В Союзном государстве необходимо и дальше двигаться к устранению барьеров и препятствий - Медведев
Мирончик вручил верительные грамоты королю Швеции
Румыния заинтересована в укреплении отношений Беларуси и ЕС
Экономика
Василий Матюшевский Решение о превращении Беларуси в свободную финансовую гавань должно стать историческим - Матюшевский
Совет ЕЭК изменил порядок рассмотрения нарушений правил конкуренции в ЕАЭС
ЕЭК установила нулевую пошлину на суперабсорбенты для производства подгузников
Происшествия
Фото из архива ВС оставил без изменения приговор авторам информресурсов, обвиняемым в возбуждении национальной розни
Дело обвиняемого в незаконном обороте наркотиков гражданина Литвы направили на пересмотр
Руководитель БелаПАН подозревается в уклонении от уплаты налогов
Регионы
ФОТОРЕПОРТАЖ: Спасатели провели учения в Летнем амфитеатре в Витебске
Куда пойти в Минске в выходные: День йоги, День отца и Большой британский фестиваль
ФОТОРЕПОРТАЖ: Забег людей с веснушками состоялся в Минске
Спорт
Во время пресс-конференции БФБ может выступить организатором других крупных баскетбольных турниров
Россия разгромила команду Саудовской Аравии в матче открытия ЧМ-2018
Юрий Газинский стал автором первого гола 21-го чемпионата мира по футболу
Технологии
Ведущий телеком-оператор Республики Беларусь начал предлагать SAP-сервисы на базе своего дата-центра
Беларусь показывает все новые примеры цифровой трансформации - Пань Юн
В Беларусь приходит крупнейший китайский производитель серверного оборудования Inspur
Культура
Фото из архива Беларусь принимает участие в кинофестивале ШОС в Циндао
Реконструкцию дворцово-паркового комплекса Святск завершат в 2019 году
Итальянская классика прозвучит на Всемирном празднике музыки в Минске 23 июня
В мире
Фото ТАСС Правительство России предлагает поэтапное повышение пенсионного возраста с 2019 года
Страны Евросоюза поддержали контрмеры против США по импортным пошлинам
Нижняя палата парламента Аргентины проголосовала за легализацию абортов
Калейдоскоп
Скриншот из видео Настойчивая российская бабушка не смогла найти общий язык с бразильским журналистом и прославилась
В США подняли в воздух самый большой в мире бумажный самолет
Меган Маркл с Елизаветой II совершают путешествие в Чешир
Газета 7 дней
Помочь и спасти
Магия кино
Нам жить завещали
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Михаил МЯСНИКОВИЧ. Ставка на качество
Анатолий ЛАППО. Надежные стражи рубежей Отечества
Виктор ЛОВГАЧ. Души прекрасные порывы...
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия