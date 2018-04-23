23 апреля, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. Сроки строительства религиозных объектов в Беларуси предлагается сделать рекомендуемыми. Это предусмотрено проектом изменений в технический кодекс установившейся практики (ТКП) "Нормы продолжительности строительства зданий, сооружений и их комплексов", который проходит общественное обсуждение, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела научно-технической и инновационной политики главного управления градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Минстройархитектуры Ирина Рулинская.

"В новой редакции ТКП показатели продолжительности строительства объектов религиозного культа, возводимых религиозными организациями или объединениями за счет средств добровольных пожертвований, планируется сделать рекомендуемыми, - сказала Ирина Рулинская. - Это предложение возникло в связи с тем, что такое финансирование является нерегулярным и не позволяет спрогнозировать фактическое выполнение этапов строительства. Следовательно, невозможно избежать нарушения нормативной продолжительности строительства, установленного проектной документацией".

Еще одно нововведение касается приведения документа в соответствие с нормами декрета №7 "О развитии предпринимательства". "В действующей редакции технического кодекса датой начала строительства является дата выдачи органами Госстройнадзора разрешения на производство строительно-монтажных работ. Поскольку декретом №7 разрешительный порядок выполнения строительно-монтажных работ заменен на уведомительный, начало строительства планируется определять с даты, указанной в договоре строительного подряда", - пояснила специалист.

Разработчиком проекта изменений в ТКП "Нормы продолжительности строительства зданий, сооружений и их комплексов" выступает Министерство архитектуры и строительства.-0-