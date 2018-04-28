Стандарты качества велодорожек определят в Беларуси

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси готовятся изменения законодательной базы для реализации концепции развития велосипедного движения, в частности, разрабатываются нормативы качества проектирования велосипедной инфраструктуры - первый "велосипедный" ТКП. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в БЕЛТА начальник главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Александр Головнев.

Он напомнил, что в Беларуси в январе принята концепция развития велосипедного движения, которая определяет цели, основные направления и государственную политику в этой сфере. Ее положения сводятся к тому, что белорусы в итоге станут гораздо чаще использовать велосипеды для поездок в различных целях. В частности, предполагается, что доля использования этого транспорта к 2030 году в городах с численностью населения 50 тыс. человек и более должна вырасти до 8-10%; с меньшей численностью и в поселках городского типа - до 15-20%; в агрогородках и сельских населенных пунктах - свыше 40%.

"Концепция послужит основой для регионов при формировании конкретных планов развития инфраструктуры, обеспечивающей безопасное движение велосипедистов", - сказал Александр Головнев.

В свою очередь председатель правления Минского велосипедного общества Павел Горбунов отметил, что активисты организации готовы оказать помощь городам республики в подготовке таких мероприятий. Наибольшую заинтересованность в этом проявили Брест, Гомель, Орша, Гродно, Волковыск. Он рассказал о возможности присоединиться к проекту "Городское велодвижение в Беларуси", который финансируется Европейским союзом.

Среди основных направлений, требующих внимания властей, Павел Горбунов назвал повышение безопасности движения за городом. По его мнению, на трассах необходимо создавать выделенные велосипедные дорожки. "Важно не упускать такую возможность при реализации проектов, финансируемых Всемирным банком и ЕБРР", - считает председатель правления общества.

"Радует, что развитию велосипедного движения в республике уделяется большое внимание. Цель - достичь доли использования велосипедного транспорта 8%, как во многих странах ЕС. В Минске, например, в теплый сезон только более 1% горожан ездят на велосипеде. Для сравнения, в Варшаве эта цифра составляет 4%, в Берлине - 12-13%", - отметил Павел Горбунов.

Всего в Минске насчитывается 800 тыс. велосипедистов, из них около 115 тыс. пользуются велосипедом практически ежедневно.

Общие положения концепции развития велодвижения включают более широкое распространение современных конструкций велосипедов (в том числе электрических моделей), совершенствование обслуживания такого вида транспорта, создание автоматизированных систем проката, организацию дополнительной подготовки велосипедистов, совершенствование дорожной инфраструктуры и др.-0-

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