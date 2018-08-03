3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Старшеклассники смогут проходить профподготовку в ссузах и вузах. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 2 августа 2018 года №575, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

В Положение о непрерывном профессиональном обучении по профессиям рабочих включены новые нормы. Они устанавливают возможность организации трудового обучения для учащихся X-XI (XII) классов учреждений общего среднего и специального образования через профподготовку не только в общеобразовательных учреждениях.

Предусмотрено, что ученики X-XI (XII) классов школ и гимназий (лицеев) смогут проходить такое обучение в учреждениях профессионально-технического, среднего специального, высшего образования, допобразования взрослых, допобразования детей и молодежи на основе договоров о профподготовке рабочего (служащего) на платной основе.

Расходы по этим договорам будет оплачиваться за счет бюджетных средств учреждений общего среднего и специального образования, предусмотренных на трудовое обучение старшеклассников, и иных источников, не запрещенных законодательством (доходов учреждений общего среднего и специального образования, полученных от внебюджетной деятельности - кружков на платной основе, аренды помещений).

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Как сообщалось, типовой учебный план на 2018/2019 учебный год предусматривает введение в 10 классе предмета "Трудовое обучение". Раньше изучение этого предмета завершалось в 9 классе. С 1 сентября учащиеся 10 классов будут получать профессиональные навыки, осваивая образовательную программу профессиональной подготовки рабочих (служащих) в объеме 6 часов в неделю.-0-