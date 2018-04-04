Стартовая площадка для бизнеса. Впервые в Беларуси коммерческую недвижимость можно приобрести в кредит по ставке 4,99% годовых!

Нет ничего вернее и надежнее, чем семейный бизнес. Дело, которое передается из поколения в поколение, обеспечивается трудом и талантами всей семьи. Здесь не предадут и не подведут, не будут искать стороннюю выгоду и блюсти исключительно собственные интересы. Не случайно многие старейшие бренды мира, от банков до пивоварен, с гордостью носят фамилию основателя, а их топ-менеджеры - прямые наследники славных предков.

С чего начать построение семейного бизнеса? Ответ у каждого свой. Но самым верным и безопасным вложением средств в будущее является приобретение недвижимости. Это важнейший и самый правильный шаг старта нового дела.

Только представьте - вы еще не определились, чем будете заниматься, но знаете, что хотите стать предпринимателем. Коммерческая недвижимость - это начало начал. Ее можно предложить банку в залог под недвижимость. Ее можно сдать в аренду. На ее площадях можно открыть офис или мини-пекарню, стоматологический кабинет или ветеринарную аптеку. Все что угодно! Все пути и возможности открыты для тех, у кого есть главное - площадка, с которой можно стартовать!

Приобретение коммерческой недвижимости - это важнейший и самый правильный шаг старта нового дела

Звучит красиво, да не знаете, как к делу подступиться? Ответ прост - найти ту коммерческую недвижимость, которая предлагается по самым выгодным для вложений условиям! Ту, которая устроит вас по своему месторасположению, площади, престижности и, конечно же, по условиям кредитования. Ведь мало кто способен купить офис или магазин, что называется, "под ключ", многим стартовать приходится с кредитов.

Один из лучших белорусских сайтов по продаже жилых, офисных и торговых помещений bir.by объявил о беспрецедентной программе кредитования для коммерческой недвижимости со ставкой всего 4,99%! Такого в Беларуси еще не было - кредит стоит менее 5% в год!

Актуальные планировочные решения – отличительная черта современных многофункциональных комплексов, которые строятся в Минске

И это не единственное потрясающе выгодное условие кредитования. Ведь первый взнос, в котором необходимо поучаствовать собственными деньгами, - всего 20%! Срок кредита - до 10 лет, и первые три года процент фиксированный - 4,99%.Более выгодную и комфортную сделку для первого шага по созданию и построению семейного бизнеса придумать просто невозможно!

И ведь что удивительно: коммерческая недвижимость, которую предлагает сайт bir.by , - это недвижимость в лучших, самых престижных районах белорусской столицы, которые самый крупный застройщик страны с любовью и заботой возводил собственными силами - для новой, более комфортной и счастливой жизни!

bir.by – возможность выгодно приобрести коммерческую недвижимость для семейного бизнеса Сайт– возможность выгодно приобрести коммерческую недвижимость для семейного бизнеса

Не будем голословными. Давайте перечислим площадки, на которых у каждого из нас сегодня есть возможность приобрести коммерческую недвижимость.

Многофункциональный комплекс Minsk World, который создается в районе бывшего аэропорта "Минск 1". Коммерческая недвижимость здесь - это вложение средств в самый современный и бурно развивающийся район города, недалеко от центра и с прекрасной транспортной инфраструктурой. Это площадка для тех, кто умеет заглядывать в завтрашний день и видеть, что будет на этом месте через десять или двадцать лет!

Minsk World – такой будет белорусская столица завтра

Многофункциональный комплекс "Маяк Минска" - въездные ворота в город со стороны Национального аэропорта, в комфортном и красивом месте у здания Национальной библиотеки. Здесь создана самая знаменитая пешеходная улица Минска - бульвар Пикассо, на которой еще можно приобрести готовые административные помещения по выгодным ценам. И ведь самое главное - комплекс практически достроен, поэтому приступать к работе можно немедленно!

"Маяк Минска" и его главное связующее звено – бульвар Пикассо

Жилые комплексы "Вог" и "Парк Челюскинцев" - это главный проспект Минска, две станции столичной подземки по соседству и одноименный парк под окнами. Европейские стандарты проектирования и строительства, чудесное месторасположение и социальный статус жильцов сделали микрорайон исключительно престижным уголком Минска, воплощением нового облика древнего города. Понятно, что коммерческая недвижимость, приобретаемая в таком месте, с каждым годом будет только увеличиваться в цене!

Комплексы "Вог" и "Парк Челюскинцев" – островки комфорта в самом центре города

Жилой комплекс "Вивальди" расположен в экологически чистом районе Минска, в 5 минутах ходьбы от станции метро "Уручье" и в 2 минутах езды от МКАД. Район - это десятки тысяч жителей и удобнейшее транспортное сообщение, и коммерческая недвижимость в таком месте станет поистине "золотой"!

Комплекс "Вивальди" – украшение района Уручье

Жилой комплекс "Чайковский" - в самом сердце города, около знаменитой стелы "Минск - город-герой", музея Великой Отечественной войны и парка Победы, рядом с неторопливой Свислочью и всего в нескольких минутах от станций метро "Молодежная" и "Фрунзенская". И в этом шикарном месте тоже можно приобрести коммерческую недвижимость!

Комплекс "Чайковский" – величественный, современный, удобный для проживания и ведения бизнеса

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