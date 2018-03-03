Стартовал радиоконкурс "Маладыя таленты Беларусі-2018"

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый национальный канал Белорусского радио объявил о начале приема заявок на участие в VIІ Республиканском творческом радиоконкурсе "Маладыя таленты Беларусі", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

В этом году конкурс, который позволяет выявить молодых одаренных исполнителей в разных жанрах музыкального искусства, проходит по 30 апреля по четырем номинациям: "Эстрадный вокал (солисты)", "Инструментальная музыка (солисты)", "Инструментальная музыка (дуэт, трио, квартет)", "Наследие (творческий поиск в области фольклора)".

Попробовать свои силы в творческом состязании могут молодые люди в возрасте от 10 до 21 года, учащиеся детских музыкальных школ, средних специальных учебных заведений, а также участники музыкальных и эстрадных студий, студенты высших учебных заведений.

Радиоконкурс "Маладыя таленты Беларусі" состоит из предварительного этапа и трех туров. На предварительном этапе происходит формирование и организация работы жюри, прием заявок (с 1 по 31 марта 2018 года). В первом туре будут прослушаны заявленные материалы (с 1 до 15 апреля). Второй тур - прослушивание участников, прошедших первый тур, в живом исполнении профессиональным жюри. Еще одно прослушивание в живом исполнении профессиональным жюри состоится для участников, прошедших второй этап (второй и третий туры проводятся с 16 до 30 апреля).

Финал радиоконкурса, объявление и награждение победителей состоятся в мае.

Заявки принимаются до 31 марта включительно по адресу: 220114, г. Минск, ул. Красная, д. 4 либо по электронному адресу: talentbelarus@gmail.com с пометкой "Маладыя таленты Беларусі-2018".

Подробная информация, новости радиоконкурса, итоги всех туров будут размещаться на сайте Первого национального канала Белорусского радио и на официальных страницах канала в социальных сетях.

В разные годы лауреатами и призерами конкурса "Маладыя таленты Беларусі" становились Алена Ланская, Юрий Демидович, Роман Волознев, Диана Громова, Кирилл Ермаков, Лидия Заблоцкая, Надежда Мисякова, Александр Миненок, Хелена Мерааи и другие.-0-