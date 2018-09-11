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Стартовала юбилейная акция Белагропромбанка "Твае першыя фiнансы"

Общество 11.09.2018 | 08:57
В рамках торжественной линейки, посвященной началу акции Белагропромбанка "Твае першыя фiнансы", пятиклассников поприветствовали почетные гости
В рамках торжественной линейки, посвященной началу акции Белагропромбанка "Твае першыя фiнансы", пятиклассников поприветствовали почетные гости

5 сентября 2018 года стартовала пятая по счету республиканская акция Белагропромбанка по финансовой грамотности "Твае першыя фiнансы". Главной площадкой для начала масштабного осеннего марафона стала столичная школа №4 по ул.Красноармейской, 11.

На торжественной линейке собралось около сотни пятиклассников школы - первых обладателей обновленного сборника тематических сказок "Твае першыя фiнансы" от Белагропромбанка.

- Уже пятый год подряд Белагропромбанк дарит учащимся пятых классов особенную книжку сказок, наполненную эмоциями, впечатлениями, позитивом. Я сам всегда с нетерпением жду выхода первых сигнальных образцов этих брошюр, чтобы почитать, полистать, улыбнуться и тоже окунуться в атмосферу детства. Ежегодно книга совершенствуется и дополняется. В этом году к финансовым сказкам, историям о возникновении денег, вкладах, кредитах, советам по правильному использованию сбережений, рассказам о важности и необходимости банков добавится целый раздел увлекательных головоломок и ребусов с яркими иллюстрациями, таблицами и рисунками, - сказал заместитель председателя правления ОАО "Белагропромбанк" Сергей Чугай.

Ежегодно книжка сказок совершенствуется: добавляются новые задачки, ребусы, таблички
Ежегодно книжка сказок совершенствуется: добавляются новые задачки, ребусы, таблички

Управлять своими деньгами можно по-разному: либо "как получится", либо используя определенные правила, принципы, методы и знания, которые позволяют делать это эффективно и с умом.

- Нацбанк очень высоко ценит инициативу Белагропромбанка в области повышения финансовой грамотности наших молодых граждан. Ведь финансовая грамотность детей - это вклад в их будущее, и заниматься этим вопросом крайне важно и необходимо. Освоив основу финансовых знаний, ребенок сможет научиться правильно пользоваться денежными средствами, уверенней почувствовать себя во взрослой жизни. И, как итог, в будущем грамотно позаботиться о благосостоянии своей семьи, - подчеркнула главный специалист отдела финансовой грамотности Управления информации и общественных связей Национального банка Республики Беларусь Светлана Балыдко.

Любимец детей - Агрик
Любимец детей - Агрик

Желанным гостем на торжественной линейке стал любимец детей - Агрик, который с 2007 года является талисманом Детской сберегательной программы "Расти большой!". Благодаря этой программе клиентом банка может стать каждый ребенок независимо от своего возраста. Все дети - клиенты Белагропромбанка получают подарки на каждый свой день рождения вплоть до достижения ими 16 лет. Таким образом, Белагропромбанк рядом со своими клиентами с самого детства и до первых шагов по взрослой жизни.

У Агрика прекрасно получается совмещать дружбу с детьми и занятия спортом. Вот уже пять лет Белагропромбанк и Национальный олимпийский комитет вместе пишут историю легендарных побед нашей страны. Агрик уже 7 раз становился талисманом национальной сборной Республики Беларусь.

- Национальный олимпийский комитет ежегодно участвует в акции Белагропромбанка "Твае першыя фiнансы". Это отличная возможность для детей узнать основы финансовой грамотности в самом начале своего взросления. Cегодня ребята, которые учатся в школе, уже могут получать дополнительно к предметным финансовые знания: что такое пластиковая карточка, денежный перевод, овердрафт, вклад. И это здорово, - отметил олимпийский чемпион 1992 года по гребле на каноэ-двойке, начальник отдела развития олимпийского движения Национального олимпийского комитета Республики Беларусь Дмитрий Довгалёнок.

Спортивно-финансовая эстафета проходила занимательно и весело
Спортивно-финансовая эстафета проходила занимательно и весело

В рамках уроков финансовой грамотности ребят ждут викторины, игры и конкурсы. Не обойдутся такие встречи и без сюрпризов. В этом году торжественную линейку сменила спортивно-финансовая эстафета. Она вызвала у ребят бурю позитивных эмоций: девочки и мальчики с азартом искали денежные купюры между книжных страниц, наперебой отгадывали пин-код к банковской карточке и раскрывали смысл тайных цифр.

Скоро шарики с желаниями улетят в небо!
Скоро шарики с желаниями улетят в небо!

Кульминацией праздника стал запуск в небо воздушных шаров с желаниями пятиклассников, которые они передали Агрику заранее.

Проект Белагропромбанка "Твае першыя фiнансы" начался в сентябре 2014 года. Тогда сборник детских сказок получили около 25 тыс. учеников 5-х классов сельских, а также некоторых городских школ страны.

В период с сентября по ноябрь 2018 года книгу с тематическими сказками "Твае першыя фiнансы" получат около 100 тыс. белорусских пятиклассников.

За 5 лет проекта "Твае першыя фiнансы" обладателями уникальной брошюры по финансовой грамотности от Белагропромбанка стали более 300 тыс. учащихся 5-х классов страны.

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