У белорусов спросят об их потребительских предпочтениях

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более тысячи человек в Минске и областных центрах примут участие в опросе, проводимом Международным агентством социальных и маркетинговых исследований (МАСМИ), сообщили корреспонденту БЕЛТА представители агентства. Опрос проводится в рамках ежегодного республиканского фестиваля-конкурса "Выбор года".

Подобные опросы проходят в Беларуси на протяжении 17 лет. Оргкомитет фестиваля-конкурса "Выбор года" изучает предпочтения потребителей и мнение экспертной группы относительно лучших товаров и услуг на белорусском рынке. В конце ноября этого года на основании полученных результатов будут подведены итоги фестиваля-конкурса. Результаты потребительского опроса суммируются с оценками экспертного совета, рекламной комиссии, главного жюри и оргкомитета конкурса. Затем они проверяются аудиторской компанией. В середине декабря 2019 года будут объявлены победители.

Церемония награждения победителей республиканского фестиваля-конкурса "Выбор года" состоится 13 декабря в ресторанном комплексе Astoria Riverside. Традиционно на сайте проекта www.choice-of-the-year.com будет организована онлайн-трансляция церемонии награждения.

Информационным партнером республиканского фестиваля-конкурса "Выбор года" является Белорусское телеграфное агентство.-0-