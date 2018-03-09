Статус женщин в академической науке обсудят на заседании интеллектуального клуба в НАН Беларуси

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Социальное и профессиональное положение женщин - научных работников в академической науке обсудят 15 марта на заседании интеллектуального клуба в Институте философии НАН Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

На заседании планируется обсудить доклад научного сотрудника Института социологии НАН Беларуси Алеси Соловей на тему "Социальное и профессиональное положение женщин - научных работников в академической науке (по результатам социологических исследований)". Доклад будет посвящен профессиональной активности и самоидентификации женщин-ученых, их ценностям, факторам, влияющим на эффективность их работы, возможностям продвижения по карьерной лестнице в научной сфере, влиянию замужества и материнства, а также гендерных стереотипов на научную деятельность женщин.

Заседание состоится в 15.00. Для участия в мероприятии необходимо заполнить электронную форму на сайте НАН.

Интеллектуальный клуб "Женщины в философии" - это дискуссионная площадка, созданная на базе Института философии НАН Беларуси в декабре 2016 года. Целью клуба является плодотворный диалог, установление и расширение профессиональных контактов женщин, занимающихся философией, создание условий для повышения статуса женщин в философии, обеспечения дополнительных возможностей для профессиональной самореализации, содействие научному сотрудничеству между женщинами в философии, расширение партнерских связей и деловых контактов между женщинами-философами в Беларуси и мире.-0-