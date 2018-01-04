4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ставка по депозиту "Семейный капитал" на 2018 год составит 2,10697% годовых. Такая информация содержится на сайте Министерства финансов, сообщает БЕЛТА.
Согласно п.1 постановления Министерства финансов от 2 марта 2015 года №9 "Об установлении процентной ставки" размер процентной ставки по депозиту "Семейный капитал" установлен на уровне ставки LIBOR для депозитов сроком на 1 год в долларах США по состоянию на последний день календарного года, предшествующего календарному году начисления процентов.
По состоянию на 29 декабря 2017 года ставка LIBOR для депозитов сроком на 1 год в долларах США составила 2,10697% годовых.-0-
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