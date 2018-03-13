Стажировки на Кубе скоро станут возможными для слушателей Академии управления при Президенте

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Академия управления при Президенте Беларуси прорабатывает возможность стажировать своих слушателей на Кубе. Об этом заявил сегодня журналистам ректор академии Марат Жилинский, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня состоялась встреча Марата Жилинского с представителями Высшей школы подготовки кадров государства и правительства Кубы в продолжение реализации соглашения о сотрудничестве, которое было подписано 21 февраля 2017 года. "Пока мы делали только первые шаги, провели три видеомоста с учеными, во время которых оговаривали возможные варианты сотрудничества. И у Беларуси, и у Кубы есть значительный опыт в сфере управления кадров. Нам интересна реализация кубинских программ повышения квалификации управленцев. Мы уже предварительно договорились, что будем реализовывать программы обмена, чтобы посмотреть на все с практической точки зрения", - сказал ректор.

Он считает, что управленцам, которые проходят обучение в академии, будет полезно углубить опыт непосредственно побывав на месте, на предприятиях, в министерствах, чтобы в будущем лучше понимать, как работать конкретно с Кубой и с Латиноамериканским регионом в целом. "Как скоро такие стажировки могут состояться, пока сложно сказать. Но не думаю, что будем затягивать. Сейчас как раз обсуждается вопрос об особом статусе академии. И мы будем инициировать возможность длительных стажировок за границей наших управленцев - двух- или трехмесячных", - добавил Марат Жилинский.

Сотрудничество также предполагает совместные исследования, направленные на совершенствование управленческой деятельности в самых разных сферах, особенно в промышленной.

В свою очередь ректор Высшей школы подготовки кадров государства и правительства Кубы Мерседес Дельгадо Фернандес выразила уверенность в том, что результаты встречи не заставят себя ждать. У Кубы и Беларуси есть немало точек соприкосновения, одна из самых важных - актуальная социально-экономическая модель развития государства, в которой приоритетом являются человеческие ресурсы. Они крайне важны и в части подготовки профессиональных кадров для управления отдельными структурами и государством в целом, отметила она.

Визит кубинской делегации продлится до 22 марта. Программа пребывания включает ряд встреч, выступления гостей перед слушателями Института государственной службы, студентами Института управленческих кадров и БГУ, посещение научно-исследовательского института физико-химических проблем, предприятия "Унитехпром БГУ". Возможно, состоится ознакомительный визит в Парк высоких технологий. Для гостей подготовлена культурная программа с экскурсиями.-0-

Фото Геннадия Жинкова.