26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоимость обучения в БГУ вырастет с 1 марта. Об этом говорится в приказе ректора БГУ, который опубликован на сайте университета, сообщает БЕЛТА.

В связи с увеличением размера тарифной ставки первого разряда для оплаты труда работников бюджетных организаций, изменением условий оплаты труда профессорско-преподавательского состава, увеличением тарифов на коммунальные услуги с 1 марта вырастет стоимость обучения при реализации образовательных программ высшего образования I ступени на платной основе на 2017-2018 учебный год по дневной форме получения образования на 1-3 курсах, на 4-5 не выпускных курсах, а также по заочной форме получения образования.

Например, стоимость дневной формы обучения на 1-3 курсах специальностей "правоведение" и "экономическое право" на юридическом факультете БГУ, "международное право" на факультете международных отношений с 1 марта составит Br3 136 (ранее - Br2 851). Для студентов филологического факультета по специальностям "белорусская филология" и "русская филология", а также факультета социокультурных коммуникаций по специальности "социальная работа" обучение будет стоить Br2 242 (ранее - Br2 039).-0-