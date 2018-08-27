Стоимость проживания в общежитиях идентична прошлогодней - проректор БГУ

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоимость проживания в общежитиях БГУ осталась на уровне прошлого года, сообщил корреспонденту БЕЛТА проректор по воспитательной работе и социальным вопросам Белгосуниверситета Иван Янушевич.

"Стоимость проживания для студентов в общежитиях довольно демократичная. Она зависит от категории общежития и варьируется от Br10 до Br30 в месяц. Эти цифры практически идентичны прошлогодним", - сказал Иван Янушевич.

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Мария Сирисько

В новом учебном году студенческая молодежь будет проживать в девяти общежитиях вуза, сказал проректор. Для этого выделено свыше 7,9 тыс. мест, что составляет 72% от числа всех нуждающихся в жилье. Эти показатели также соответствуют прошлогодним. "В первую очередь возможность проживать в общежитиях получили студенты, имеющие льготы в соответствии с законодательством Беларуси, а также входящие в категорию социально не защищенных граждан. Они у нас заселены в полном объеме. Потом заселяются студенты с наиболее высоким баллом и студенты, проявившие себя в научно-исследовательской, спортивной, культурно-массовой и общественной деятельности, а также комиссары и командиры строительных отрядов", - проинформировал он.

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Иван Янушевич отметил, что в феврале-мае 2019 года будут отремонтированы общежития №4 и №11. "В ближайшей перспективе планируется также капитальный ремонт общежития №10. После постановки общежитий на ремонт все проживающие в них студенты будут расселены в другие общежития с уплотнением. Такая практика не является решением сегодняшнего дня. Она применяется из года в год в период проведения плановых и последовательных ремонтных работ в общежитиях Белгосуниверситета", - заключил проректор.-0-

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