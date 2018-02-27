27 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Столетие Вооруженных Сил Беларуси отметили в Москве. Сегодня в посольстве Беларуси в России состоялся прием по случаю знаменательной даты, сообщили БЕЛТА в пресс-службе дипмиссии.

"Беларусь верна священным традициям поколения ветеранов - они достойно продолжаются сегодня в современной белорусской армии, - отметил, приветствуя гостей, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Игорь Петришенко. - Будучи неотъемлемой органичной частью белорусского народа, она надежно гарантирует его мирный труд и является не инструментом ведения войны, а важнейшим фактором ее недопущения на нашей земле".

Дипломат подчеркнул, что сегодня Беларусь ассоциируется в Европе с миром и безопасностью, а надежность минской переговорной площадки, проверенной временем, вселяет уверенность, что именно здесь можно договариваться и гасить конфликты.

"Осуществляемое совместно с братской Россией военное строительство направлено исключительно на повышение оборонного потенциала Союзного государства, является образцовым направлением белорусско-российской интеграции, - заявил посол. - Яркое подтверждение тому - состоявшиеся осенью прошлого года широкомасштабные совместные стратегические учения "Запад-2017", однозначно носившие оборонительный характер".

Участникам приема - генеральным инспекторам Министерства обороны России генералам армии Владимиру Лобову и Владимиру Шуралеву за большой личный вклад в укрепление обороноспособности Беларуси были вручены юбилейные медали "100 год Узброеным Сілам Рэспублікі Беларусь".

"Сегодня Вооруженные Силы Беларуси и российская армия в одном строю стоят на защите наших государств. Они отвечают всем современным требованиям, способны защитить наши народы", - сказал Владимир Шуралев, принимая награду.

Гостями приема стали ветераны Великой Отечественной войны, исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, Член Коллегии (министр) по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Валерий Корешков, заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин, заместитель начальника центра Объединенного штаба ОДКБ генерал-лейтенант Анатолий Яковлев, представители Министерства обороны и Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России, слушатели Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил России, аккредитованные в российской столице военные атташе дипломатических представительств стран СНГ, Австрии, Болгарии, Германии, Дании, Египта, Китая, Кубы, Пакистана, Польши, Сербии, США, Франции, Хорватии, Чехии, Эстонии и других стран, а также представители белорусской диаспоры в Москве.

Накануне приема в Деловом и культурном комплексе посольства с аншлагом прошел концерт Академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Беларуси. В праздничном вечере приняли также участие эстрадный певец Руслан Алехно, который в свое время проходил службу в ансамбле, и коллектив современного эстрадного танца "Энергия". Кроме того, состоялась презентация экспозиционно-выставочного проекта "История белорусской армии", созданного по инициативе Министерства обороны, Государственного музея военной истории, Белорусского общественного объединения ветеранов.-0-

Фото Посольства Беларуси в России