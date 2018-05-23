Странам ОДКБ нужно выработать единые правила противодействия терроризму и экстремизму - парламентарий

23 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Государствам - членам Организации Договора о коллективной безопасности необходимо выработать единые правила противодействия терроризму и экстремизму. Об этом заявил председатель Постоянной комиссии по вопросам обороны и безопасности Парламентской ассамблеи ОДКБ Анатолий Выборный сегодня на выездном заседании в Бресте, передает корреспондент БЕЛТА.

На заседании обсуждается военно-политическая обстановка в восточноевропейском регионе Организации Договора о коллективной безопасности с участием представителей силовых ведомств Беларуси. На повестке дня 14 вопросов. Одна из ключевых тем - информационное противоборство терроризму и экстремизму.

"Сегодня мы сталкиваемся с такими вызовами, как механизмы политико-идеологического воздействия на граждан, прежде всего на несовершеннолетних, которые в силу возраста не могут адекватно оценить риски угроз и сопротивляться им. Нам необходимо вырабатывать единые правила противодействия терроризму и экстремизму. Каждая из наших стран должна одинаково воспринимать террористическую организацию (террористов) с точки зрения права, чтобы мы разговаривали на одном правовом языке", - подчеркнул Анатолий Выборный.

В Бресте на обсуждение вынесен проект модельного закона ОДКБ "Об информационном противоборстве терроризму и экстремизму". Его разработкой занималась белорусская сторона. "Он предусматривает общую концепцию и подход для сближения и гармонизации законодательств наших стран. Весь подготовительный процесс и регламент мы прошли. Модельный кодекс согласован со всеми государствами ОДКБ, он отражает национальные интересы каждой стороны", - отметил председатель Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси Валентин Михневич.

Сегодня парламентарии рассмотрят еще два проекта модельных закона. После утверждения комиссией по вопросам обороны и безопасности они будут направлены в совет Парламентской ассамблеи ОДКБ.

Участники заседания посетят пограничный переход, где ознакомятся с его работой, встретятся с сотрудниками органов пограничной службы, побывают в одной из погранзастав.-0-