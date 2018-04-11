Страны ЕАЭС сблизили позиции по проекту договора о пенсионном обеспечении

11 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Страны Евразийского экономического союза сблизили позиции по проекту договора о пенсионном обеспечении. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии по итогам заседания Консультативного комитета по вопросам социального обеспечения, соблюдения пенсионных прав, оказания медицинской помощи и профессиональной деятельности трудящихся государств - членов ЕАЭС.
"Договор о пенсионном обеспечении трудящихся обеспечит в полной мере реализацию одной из основополагающих свобод евразийского интеграционного объединения - возможность, работая в любой из стран ЕАЭС, получить и реализовать право на пенсию. Поэтому его скорейшее принятие является приоритетным направлением работы комиссии и государств - членов союза", - подчеркнул на заседании член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимур Жаксылыков.
На заседании консультативного комитета также рассматривались механизмы реализации проекта договора. В частности, продолжается работа над проектом порядка по применению договора о пенсионном обеспечении трудящихся стран ЕАЭС.
"По итогам обсуждения проекта порядка принято решение активизировать работу по этому направлению с учетом необходимости начала его действия с даты вступления в силу договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств - членов ЕАЭС", - отметили в пресс-службе.-0-
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