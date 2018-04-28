28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны Юго-Восточной Азии заинтересованы в развитии военно-технического сотрудничества с Беларусью, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного военно-промышленного комитета Беларуси.

Белорусские организации оборонного сектора экономики приняли участие в международной азиатской выставке вооружения и военной техники DSA 2018, которая прошла в городе Куала-Лумпур (Малайзия). "Проведенные во время выставки переговоры свидетельствуют о заинтересованности государств Юго-Восточной Азии в развитии военно-технического сотрудничества с Беларусью. В ходе встреч была дана оценка текущего состояния, намечены перспективные направления сотрудничества в военно-технической сфере, обсуждены вопросы формирования и развития нормативной правовой базы военно-технического сотрудничества", - отметили в Госкомвоенпроме.

В пресс-службе подчеркнули, что эффективное проведение информационно-выставочной работы белорусскими организациями на DSA 2018 стало важным этапом в наращивании военно-технического сотрудничества Беларуси с Малайзией и другими государствами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), а переговоры стали основой для продвижения своих предложений на рынок вооружений Малайзии и государств АТР, заключения будущих контрактов на приобретение ими белорусской продукции военного назначения.

Предприятие "Белспецвнештехника" выступило коллективным организатором белорусской экспозиции. На объединенной площадке Госкомвоенпрома были представлены ОАО "КБ Радар" - управляющая компания холдинга "Системы радиолокации", ОАО "140 ремонтный завод", холдинг "БелОМО". В ходе выставки продемонстрированы последние разработки белорусских производителей в области огневых средств поражения и стрелкового оружия, возможности предприятий по производству легкобронированной автотехники, оптической и оптико-электронной продукции, средств радиолокации и радиоэлектронной борьбы в области наземной и воздушной обороны, ремонта и модернизации авиационного управляемого вооружения класса "воздух - воздух" ближнего радиуса действия. Беларусь презентовала на DSA 2018 перспективное высокоточное противотанковое вооружение.

Объединенный стенд ГВПК посетили более 300 специалистов из 17 стран, среди которых Германия, Китай, Норвегия, Малайзия, ОАЭ, Пакистан, Россия, Сингапур, Таиланд, Турция, Франция, Республика Корея.

В международной азиатской выставке вооружения и военной техники DSA 2018 приняли участие более 1,5 тыс. компаний из 60 стран, ее посетили 350 официальных делегаций. Белорусскую делегацию на DSA 2018 возглавил первый заместитель председателя Госкомвоенпрома Игорь Демиденко. В ходе форума Игорь Демиденко провел переговоры с должностными лицами военных ведомств и вооруженных сил Малайзии, Шри-Ланки, Таиланда, Мьянмы и Камбоджи, посетил стенды и провел переговоры с руководством китайских компаний ALIT и NORINCO по актуальным вопросам белорусско-китайского военно-технического сотрудничества.-0-