15 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Страны ОДКБ готовят соглашение о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией. Проект документа рассматривался сегодня в Москве на заседании Постоянного совета организации, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Обсужден вопрос о проекте соглашения о сотрудничестве государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности в области борьбы с незаконной миграцией. Работа над документом продолжится на одном из очередных заседаний Постоянного совета", - отметил пресс-секретарь.

На заседании были рассмотрены также проекты повесток дня предстоящих заседаний Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ. Принято решение направить их на согласование председателям этих структур.

Постоянный совет рассмотрел и доработал проекты документов о внесении изменений в положение о Координационном совете руководителей компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков государств - членов ОДКБ, а также проекты решения Совета коллективной безопасности ОДКБ о начальнике Объединенного штаба ОДКБ и решений Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности, касающиеся мероприятий по совместной подготовке органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ. Принято решение направить данные документы на внутригосударственное согласование.

"Рассмотрен вопрос о проекте протокола о внесении изменений в соглашение о миротворческой деятельности ОДКБ, - добавил пресс-секретарь. - Документ направлен на совершенствование нормативно-правовой базы использования миротворческого потенциала ОДКБ в интересах международной миротворческой деятельности и предусматривает возможность проведения миротворческих операций на основе соответствующего решения Совета коллективной безопасности ОДКБ не только по мандату Совета безопасности ООН, но и на основе официального обращения третьего государства. Решено направить проект протокола на внутригосударственное согласование".

Постоянный совет ОДКБ в связи с приближающейся датой 75-летия Хатынской трагедии особо отметил необходимость дальнейшей консолидации усилий государств - членов организации по сохранению памяти павших в годы Великой Отечественной войны и недопущению ревизии ее исторических уроков.-0-