13 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Страны ОДКБ согласуют перечень секретных сведений в военной сфере. Об этом БЕЛТА сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов по итогам прошедшего сегодня в Москве заседания Постоянного совета ОДКБ.

"Рассмотрен проект решения Совета министров обороны ОДКБ, предусматривающий утверждение перечня сведений в военной сфере, которые подлежат засекречиванию, а также составляющие служебную информацию ограниченного распространения, - отметил пресс-секретарь. - Признано целесообразным утвердить его совместным решением Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ. Принято решение направить в государства - члены ОДКБ для проведения процедуры внутригосударственного согласования с учетом высказанных предложений".

На заседании обсужден также проект плана мероприятий по развитию скоординированной информационной политики в интересах государств - членов ОДКБ. Документ предусматривает формирование условий и реализацию совместных практических мер, направленных на развитие скоординированной информационной политики стран ОДКБ, взаимовыгодное сотрудничество в сфере укрепления позитивного информационного климата и общественного мнения, благоприятных для решения перспективных и текущих задач по развитию интеграции и союзнических связей в ОДКБ. "Было решено продолжить работу над документом на одном из очередных заседаний Постоянного совета", - добавил Владимир Зайнетдинов.-0-