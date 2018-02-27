Страны ОДКБ согласуют темы совместных заявлений в 2018 году

27 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Постоянный совет ОДКБ сегодня на заседании в Москве рассмотрел проект перечня тем совместных заявлений в 2018 году, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.
Данный проект решено направить на согласование в государства - члены ОДКБ.
"Был рассмотрен также проект плана консультаций представителей государств - членов ОДКБ по вопросам внешней политики, безопасности и обороны на второе полугодие 2018 года - первое полугодие 2019 года, - отметил пресс-секретарь. - Решено направить проект документа на внутригосударственное согласование в государства - члены ОДКБ".
Кроме того, Постоянный совет рассмотрел проект плана мероприятий по реализации решений ноябрьской (2017 года) сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и приоритетных направлений деятельности, предложенных Казахстаном на период председательства в Организации. Обсуждение документа будет продолжено на очередном заседании Постоянного совета ОДКБ.-0-
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