7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны СНГ будут оказывать друг другу правовую помощь в расследовании коррупционных дел. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

В пресс-службе проинформировали, что 11-12 июля в штаб-квартире СНГ в Минске пройдет заседание экспертной группы по согласованию проекта соглашения о сотрудничестве государств - участников Содружества в противодействии коррупции. "Государства будут оказывать друг другу правовую помощь и содействие по делам о коррупционных правонарушениях, проводить скоординированные и согласованные оперативно-разыскные, оперативно-профилактические мероприятия и спецоперации, сотрудничать в розыске, задержании и выдаче лиц, совершивших коррупционные преступления", - пояснили в Исполкоме СНГ.

Нормы соглашения нацелены на повышение эффективности национальных усилий и сотрудничества стран СНГ в сфере борьбы с коррупцией. Как отметили в пресс-службе Исполкома, в Содружестве будет выработана согласованная политика, совместные программы и мероприятия по противодействию коррупции, будет проводиться антикоррупционный мониторинг. Страны Содружества усовершенствуют правовую базу взаимодействия и гармонизируют национальные законодательства. Кроме того, планируется наладить сотрудничество в сфере розыска и возвращения доходов от коррупции, обеспечения правовой защиты и поддержки граждан и организаций, участвующих в противодействии коррупции.

Стороны будут проводить оперативно-информационный и информационно-аналитический обмен для противодействия коррупции, обмениваться опытом правового регулирования и результатами антикоррупционного мониторинга, сотрудничать в подготовке, переподготовке и повышении квалификации кадров. Планируется, что после окончательного согласования экспертами проект соглашения будет в установленном порядке внесен на рассмотрение Совета глав государств СНГ.-0-